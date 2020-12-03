В Петербурге пройдет фестиваль театров СНГ и Балтии «Встречи в России»

Мероприятие состоится офлайн и онлайн, сообщил журналистам руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

ХХII Международный театральный фестиваль «Встречи в России» русскоязычных театров стран СНГ и Балтии пройдет в театре «Балтийский дом». В первый вечер на сцене театра будет представлена премьера спектакля «Победа. Одна на всех», который был создан к 75-летию Великой Победы.

Спектакль стал посвящением театра народу-победителю, отметил Шуб. «Стихи поэтов-фронтовиков, песни военных лет, такие родные и знакомые каждому, исполняют артисты нашего театра разных поколений», — рассказал руководитель фестиваля.

По словам Шуба, смотр в нынешнем году целиком посвящается юбилею Победы, которую приближали все народы СССР.