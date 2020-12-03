Возмущенному концертом Басты Боярскому-младшему напомнили парковки «Д’Артаньяна»

03.12.2020
Прославившегося по роли в советском фильме «Три мушкетера» артиста Михаила Боярского уже неоднократно уличали в том, что он оставляет свою машину в неразрешенных для парковки местах. В комментариях к публикации депутата, возмутившегося нарушениями на концерте Басты, попросили объяснить, почему его отец паркует свою машину на тротуаре.
Боярский-младший не побоялся прокомментировать ситуацию. По его словам, отец припарковал свою машину у своего дома, как делает всегда, когда нет свободных мест. Депутат заявил, что так же поступают другие жители дома.