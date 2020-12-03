В Петербургском ТЮЗе имени Брянцева открывается Международный фестиваль «Радуга»

03.12.2020
Постановка комедии Александра Островского отступает от традиций камерности, превратив спектакль в масштабное зрелище с элементами и театра, и кино.
«Значительную часть фестивальной афиши на этот раз составила классика, которую режиссеры стремятся осовременить, на практике решая вопрос, каким языком ставить классические названия для молодого зрителя», — рассказала в ходе пресс-конференции в Петербургском пресс-центре ТАСС руководитель фестивального проекта, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.Фестиваль этого года сосредоточен на российской программе, в рамках которой зрителям представят спектакли ведущих режиссеров со всей России. Под занавес 9 декабря хозяева смотра представят свою недавнюю премьеру — спектакль «Мещане» в постановке режиссера Елизаветы Бондарь.