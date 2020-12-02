Анна де Армас возглавила рейтинг кинозвезд по версии IMDb

Сервис составил рейтинг десяти лучших кинозвезд и десяти актеров и актрис-открытий 2020 года, которые опубликованы в твиттере IMDb.

В основу рейтингов лег еженедельный чарт STARmeter сайта IMDbPro, формирующийся на основе предпочтений пользователей. Ежемесячная аудитория сервиса IMDb составляет 200 миллионов человек.

Первое место среди самых популярных актеров и актрис заняла Ана де Армас, известная по фильмам «Достать ножи» и «Не время умирать». Второе заняла Джулия Гарнер («Озарк»), третье — Аня Чалотра («Ведьмак»), четвертое — Милли Бобби Браун («Очень странные дела» и «Энола Холмс»). Следом идут Эрин Мориарти («Пацаны»), Эйдан Галлахер («Академия «Амбрелла») и Генри Кавилл («Ведьмак»).

Лидером рейтинга «прорывы года» стала Аня Чалотра.