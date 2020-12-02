Пушкинский музей проведет фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

Юбилейный, сороковой смотр откроется 2 декабря 2020 года в 20:00, сообщили в пресс-службе ГМИИ.

Впервые за сорок лет концерты пройдут без слушателей и без Ирины Антоновой, отмечается в сообщении. Все концерты фестиваля, темой которого стала «Обратная перспектива: 2020–1981», пройдут в формате трансляций на сайте музея и на страницах в соцсетях.

Трансляции также будут доступны на партнерских площадках фестиваля, по подписке на телеканале А2 и в онлайн-сервисе Amediateka в разделе «Эфир».

Юбилейный фестиваль задумывался как кульминация музыкального сезона ГМИИ им. А.С. Пушкина к 105-летию со дня рождения пианиста. Однако сложные внешние обстоятельства вынудили организаторов скорректировать концепцию фестиваля, сохранив его главные принципы.

Концертная программа «Декабрьских вечеров» имеет законченную симметричную форму. Ее открывает и закрывает камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Первый концерт, «Художник читает Библию», состоит из произведения Йозефа Гайдна и Софии Губайдулиной. В концерте принимают участие актер театра и кино Евгений Миронов, виолончелист Александр Рудин и баянист Фридрих Липс.