Фестиваль «Дружелюбная библиотека» научит петь песни Цоя руками

Смотр инклюзивных онлайн-событий состоится 3–4 декабря на медиаканале Российской государственной библиотеки, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль инклюзивных онлайн-событий «Дружелюбная библиотека» приурочен к Международному дню инвалидов, ежегодно отмечаемому во всём мире 3 декабря. Платформа объединяет молодых людей с инвалидностью, экспертов инклюзивного сообщества, волонтёров и сотрудников НКО, работников образовательных спецучреждений.

В рамках смотра состоятся лекции, мастер-классы и тематические занятия интерактивного формата. Лекторы обучат участников правилам этикета и общения в инклюзивном обществе, расскажут истории успеха людей с инвалидностью, проведут профориентацию, подскажут способы развить лидерские качества и полезные навыки и ознакомят с новыми технологиями рынка протезов, а также научат участников языку жестов и пению руками песен Виктора Цоя.