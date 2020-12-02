Звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова умерла в 86 лет

О смерти советской киноактрисы сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Артистка ушла из жизни после продолжительной болезни, говорится в сообщении.

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память!» — говорится на сайте.

Прощание с актрисой пройдет 4 декабря. Место и время будут объявлены позднее.

Нина Иванова родилась в Москве6 января 1934 года. В 10 лет она снялась в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка».

Самую большую популярность Ивановой принесла роль Татьяна Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Актриса также появлялась в таких картинах, как «Живет такой парень», «Легкая жизнь», «Наследники», «Киевлянка» и «Любовью надо дорожить».