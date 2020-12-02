Татьяна Семина рассказала об эгоизме и самолюбии Армена Джигарханяна

Несмотря на талант покойного актера, коллеги не любили его, рассказала актриса «Собеседнику».

Артистка Тамара Семина была дружна с Джигарханяном больше сорока лет. Однако, по ее словам, он был гениальным только на сцене и на экране, а в жизни был совсем другим человеком.

«С Джигарханяном-партнером работать было одно удовольствие. Актер он гениальный! А вот для членов группы работать с ним — мука страшная», — рассказала артистка.

По словам Семиной, во всех картинах с участием Джигарханяна он становился источником неприятностей для всей съемочной группы, исчезая в самый неожиданный момент, когда он был нужен. Позже выяснялось, что в погоне за деньгами он снимался одновременно в нескольких картинах.

Подобное случилось во время работы над фильмом «Расскажи мне о себе», поведала артистка. «Группа вся на ушах, ищут Армена по всему Советскому Союзу и нигде не могут найти. Без него снимать нельзя: он же отработал два съемочных дня. Потом мы узнали, что он уже снимается в другой картине. Оказалось, у него образ жизни такой. Он один день снимается в одной картине и идет в следующую. Именно поэтому у него такое количество фильмов», — рассказала Семина.

Однако Джигарханян с презрением относился к критике, так как знал себе цену, как актеру, пояснила коллега покойного. «Любил только себя. Армену главное — себе любимому все заграбастать. Но актер он был великолепный совершенно. Именно поэтому я пошла на программу памяти», — призналась актриса.