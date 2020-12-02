Умерший от коронавируса актер Борис Плотников страдал гипертонией и боялся инфекции

Об этом рассказали артисты, работавшие с покойным в последнее время, в разговоре с МК.

Известный артист очень боялся инфекции COVID-19, так как у него были слабые сосуды и он страдал от гипертонии, рассказали источники издания. По их мнению, именно его страх сыграл роковую роль в его кончине.

В то же время коллеги артиста подчеркнули, что Плотников был закрытым и очень скромным человеком, однако неравнодушным и доброжелательным.

Артист почувствовал себя хуже еще на прошлой неделе, однако скрывал от всех свою болезнь несколько дней, надеясь, что все обойдётся. С каждым днём его состояние ухудшалось, пока у него не начались проблемы с дыханием.

Лишь тогда актер признался супруге, что болеет уже несколько дней. Однако было уже поздно, медики обнаружили у него почти 80 процентов поражения легких. Плотникова госпитализировали в реанимацию, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Напомним, Плотников запомнился своими ролями в фильмах «Восхождение» и «Собачье сердце».