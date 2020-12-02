В шотландском лесу нашли средневековый секретный нож с рукоятью в форме лилии

Открытие сделал археолог-любитель с помощью металлодетектора, пишет The History Blog .

Изучавший лес недалеко от города Пеникук в шотландском графстве Мидлотиан любитель археологии Крейг Джонстон обнаружил металлический предмет, выглядевший как обломок непонятного происхождения с геральдической лилией на конце.

Изучивший находку археолог из совета графства посоветовал Джонстону нагреть предмет в духовке с открытой дверцей при низкой температуре. В результате лезвие вышло из ножен вместе с двумя кусками кожи, удерживавшими нож в ножнах.

Такие ножи получили гэльское название «скин-ду» (skean-dhu), что значит «черный» или «скрытый нож». Их было легко спрятать в рукаве или за поясом, поэтому они пользовались популярностью у мужского населения Шотландии, а в начале XIX века стали традиционным элементом мужского шотландского костюма.

Бронзовая лилия на рукояти ножа, найденного в лесу, когда-то была позолоченной. Исследовав кожу из ножен, археологи получили датировку между 1191 и 1273 годами. В то время геральдическая лилия только начинала использоваться как символ французского королевского дома, поэтому находка имеет важное значение для истории.