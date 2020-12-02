В шотландском лесу нашли средневековый секретный нож с рукоятью в форме лилии

02.12.2020
Изучавший лес недалеко от города Пеникук в шотландском графстве Мидлотиан любитель археологии Крейг Джонстон обнаружил металлический предмет, выглядевший как обломок непонятного происхождения с геральдической лилией на конце.
Изучивший находку археолог из совета графства посоветовал Джонстону нагреть предмет в духовке с открытой дверцей при низкой температуре. В результате лезвие вышло из ножен вместе с двумя кусками кожи, удерживавшими нож в ножнах.
Такие ножи получили гэльское название «скин-ду» (skean-dhu), что значит «черный» или «скрытый нож». Их было легко спрятать в рукаве или за поясом, поэтому они пользовались популярностью у мужского населения Шотландии, а в начале XIX века стали традиционным элементом мужского шотландского костюма.