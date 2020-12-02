Директор Исторического музея предложил учредить премию имени Ирины Антоновой

Об этом сообщила пресс-служба ГИМ.

По мнению Алексея Левыкина, такой премией можно было бы награждать за достижения в области развития музейного дела. Соответствующее обращение ГИМ будет направлено в Министерство культуры России в ближайшее время.

Ежегодно музей проводит международный фестиваль «Интермузей», созданный при непосредственном участии Ирины Александровны, отметил Левыкин.

«Я думаю, что коллеги меня поддержат, ведь получить премию имени Антоновой будет высочайшей честью для каждого, кто внес свой вклад в развитие музейного дела», — сказал он.