Садальский пристыдил притчей вдову Табакова, пожаловавшуюся на невостребованность

Актер прокомментировал слова Марины Зудиной в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Ранее Зудина пожаловалась, что в последнее время выходит на сцену лишь пять раз в год. По ее словам, покойный Олег Табаков вряд ли обрадовался бы количеству сыгранных ею ролей в МХТ Чехова.

По словам Садальского, жаловаться на отсутствие предложений о работе — «позор» для артиста. Актер рассказал притчу о бедной семье, просившей у Бога помощи. Господь сказал, что «так будет не всегда». Когда же дела пошли в гору и люди решили поблагодарить Бога, они снова услышали, что «так будет не всегда».

Садальский подчеркнул, что в свое время Зудина сыграла очень много ролей. Однако время изменилось, и проблема совсем не в ее таланте, указал он.

«Ей надо понять: так будет не всегда. И вообще, позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом», — подчеркнул актер.