Глава петербургского комитета по культуре получил выговор из-за концерта Басты

Об этом сообщает пресс-служба Смольного в среду.

Как следует из сообщения, выговор был объявлен чиновнику за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в борьбе с коронавирусом.

Поводом для наказания послужили два концерта рэпера, которые прошли 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Петербурга. Мероприятия вызвали большой резонанс из-за зрителей, которые не соблюдали санитарные нормы по предотвращению распространения COVID-19.

Из протокола Роспотребнадзора следует, что на концерте Басты не соблюдалась дистанция, а зрители были без масок и перчаток. Кроме того, администрация дворца не разделила потоки зрителей, из-за чего на концерте возникла толпа, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В то же время представитель Ледового дворца не согласился с обвинениями в нарушениях, отметив, что мероприятие было согласовано с властями. В то время как общая вместимость Дворца составляет почти 13,5 тысячи, 27 ноября на нем были 6306 человек, 28 ноября — 6208, уточнили в пресс-службе организации.