Ефремов отказался просить Путина о помиловании

Об этом сообщил его адвокат Андрей Алешкин в разговоре с ТАСС.

По словам юриста, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов в этом году не будет направлять просьбу о помиловании президенту России. Адвокат пояснил, что такое решение основано на мнении о том, что общество еще не готово к этому.

«Социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело», — заявил Алешкин.

Две недели тому назад юрист предложил Михаилу Ефремову просить помилования у президента РФ. Однако в тот момент актер не дал ему ответа, пообещав обдумать предложение.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, которое он совершил в состоянии опьянения. Позднее суд сократил срок наказания артиста с 8 лет до 7,5 года колонии.