В Иерусалиме нашли золотую бусину периода Первого храма Соломона

Находку сделал девятилетний Биньямин Милт, говорится на сайте Temple Mount Sifting Project.

Из-за пандемии в последние месяцы археологам было трудно вести просеивание грунта из раскопок, поэтому им помогали волонтеры. Сделавший находку мальчик сразу отдал ее археологу и продолжил просеивание, а эксперт поначалу решил, что перед ним современный предмет, случайно попавший в раскоп.

Бусина сделана из крошечных золотых шариков, прикрепленных друг к другу в форме цветка в четыре слоя. Эксперты выяснили, что она была создана во времена Первого Храма Соломона, который существовал с 950 по 586 год до нашей эры.

Золотые изделия этого периода встречаются крайне редко, поскольку в те времена еще не владели технологией аффинажа, и золото включало в себя большие примеси серебра.

Как указано в Библии, источником золота в Эрец-Исраэль в библейские времена была Южная Аравия и Офир на Африканском роге (нынешняя Сомали). Золото могло также прибыть в Израиль из средиземноморских стран, таких как Испания и Греция, через финикийских торговцев, хотя его основным источником, вероятно, был Египет.