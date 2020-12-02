Пермский органный фестиваль открылся выступлением хора «Петербургские серенады»

В первом концерте смотра также приняла участие органистка Мария Лобецкая.

XV Международный фестиваль органной музыки в Перми пройдет с 1 по 7 декабря. На открытии прозвучали композиции Баха, Мендельсона, Пуленка и других композиторов, концерт транслировался онлайн на сайте Пермской краевой филармонии и в виртуальные концертные залы по всему краю.

Традиционная особенность смотра в том, что в каждом концерте орган звучит вместе с другими инструментами, в том числе фортепиано, скрипкой, виолончелью, клавесином, арфой и другими.

В этом году публика услышит солистов Московского музыкального театра «Геликон-Опера», Большого и Мариинского театров, а также народных артистов Башкортостана. Всего же за 14 лет проведения фестиваля прошло 150 концертов, в которых приняли участие музыканты из более чем 30 стран всего мира.