Об этом сообщили в группе «Калуга — Новогодняя столица России».
Телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.
Выставка будет доступна в Зале истории древней письменности музея со 2 декабря 2020 по 23 января 202...
Об этом сообщила «Культуре» пресс-служба журнала.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 1 декабря в Доме Пашкова, сообщает пресс-...
Открытие сделали в тропических лесах на территории Колумбии, сообщает The Guardian.
Такая сумма потрачена за четыре года, сообщила журналистам министр культуры России Ольга Любимова.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Белые ночи», являющейся дистрибьютором картины.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства инноваций Москвы.
Актриса Марина Зудина рассказала, как изменилась жизнь в театре, в эфире шоу «Секрет на миллион».
Открытие сделали археологи, ведущие раскопки в Центральной Норвегии, сообщает Norwegian Sci Tech New...
Об этом рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский в разговоре с ТАСС.
Открытие в Ростовской области сделали археологи Южного научного центра РАН и ДГТУ.
Такое заявление гендиректор Государственного Эрмитажа сделал во время ежегодной интернет-встречи в р...
Находку сделали при проведении раскопок в древнем городе Лаодикии, сообщает Hurriyet Daily News.
Коллекция насчитывает более 800 тысяч единиц хранения, пояснили в Башкультнаследии.
Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Пушкинского музея в разговоре с ТАСС.
Писатель сочинил девять историй с привычными персонажами и нестандартными сюжетами, сообщили в серви...
Сын артиста высмеял заявление Цымбалюк-Романовской о том, что у его отца были сильные пролежни и ган...
Об этом сообщила пресс-служба Академии Н.С. Михалкова.
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