Вдова Олега Табакова пожаловалась на невостребованность в МХТ имени Чехова

Актриса Марина Зудина рассказала, как изменилась жизнь в театре, в эфире шоу «Секрет на миллион».

Заслуженный артист и худрук театра Олега Табакова ушел из жизни почти 2,5 года назад, скончавшись в результате сердечного приступа, и был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. По словам Зудиной, после его смерти в театре все изменилось.

Актриса выразила категорическое недовольство новым руководством театра и пожаловалась, что выходит на сцену лишь пять раз в год. Еще при Табакове в постановках театра стал участвовать их с Зудиной сын Павел, однако ему пришлось уйти из МХТ из-за малого числа ролей.

По мнению актрисы, будь Табаков жив, его бы не порадовали такие изменения. «Пришел бы сейчас в театр и узнал, что там нет Павла и что я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы», — посетовала артистка.