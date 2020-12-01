В погребении одинокой женщины-викинга 8 века нашли вышивку бисером

01.12.2020

Открытие сделали археологи, ведущие раскопки в Центральной Норвегии, сообщает Norwegian Sci Tech News.

Ученые нашли необычное захоронение, принадлежавшее одинокой женщины VII-VIII столетия. В нем находились украшения, бусы и вышивка бисером.

Прямоугольное могильное сооружение было найдено археологами в местности Хестнесе. Погребение представляет собой остатки деревянной погребальной камеры 1,7 на 1 метр. В нем эксперты нашли останки женщины, которую похоронили в 850 - 950 годах нашей эры.

На шее у покойницы оказалась трехлопастная брошь, довольно редкая в Норвегии, но типична для жителей древней Дании. Ученые считают, что артефакт был сделан в Хедебю на территории современной Германии.

В погребении также нашли 339 миниатюрных зеленых и пурпурных бусин, использовавшиеся для вышивки бисером. Ученые собираются продолжать исследования, чтобы выяснить больше о культуре и отношениях викингов.