Семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила письмо актера о прощении

Об этом рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский в разговоре с ТАСС.

По его словам, Михаил Ефремов написал письмо семье погибшего Сергея Захарова, находясь в СИЗО. В своем обращении актер сообщил, что раскаивается в содеянном и приносит родственникам Захарова свои извинения.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Добровинский заявил журналистам, что семья сочла это послание искренним и человечным. «Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — отметил юрист.

В своем письме Ефремов объясняет задержку тем, что пытался его писать сотни раз, однако «никак не мог подобрать верные слова». Актер выразил родственникам Захарова свои глубочайшие соболезнования, попросив прощения.

По словам Ефремова, после рокового инцидента его жизнь «разделилась на до и после». Сейчас он ежедневно молится за упокой души Сергея и не может простить себя за произошедшее, подчеркнул актер.

«Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — заявил артист.