В скифском кургане на Дону нашли следы жестокой церемонии погребения

Открытие в Ростовской области сделали археологи Южного научного центра РАН и ДГТУ.

Курганный комплекс высотой три метра и диаметром 50 метров, расположенный в междуречье Дона и Кагальника, был известен с 1976 года. Полномасштабные раскопки на нем начались лишь в сентябре нынешнего года.

Сканирование кургана показало наличие в нем большого числа захоронений разных периодов. Самым древним из них стал клад бронзовых вещей и каменный топор киммерийского времени (VIII-VII век до н.э.). На глубине 5,5 метра археологи нашли центральное захоронение вождя скифской эпохи IV века до н.э. Однако оно оказалось разграбленным еще в древности — грабители оставили лишь череп и пять амфор.

В то же время в сопутствующих погребениях были найдены телохранитель вождя и конь. Воин был ростом около двух метров, его убили в ходе церемонии захоронения.

На останках воина нашли золотую цепочку, рядом лежали праща, колчан со стрелами, два копья, дротики и железный меч с рукоятью, обернутой золотой фольгой. Как удалось установить археологам, такое оружие характерно для кочевников Южного Приуралья. При нем же находился греческий лекиф для благовоний или масла.