Пиотровский оценил возможность вернуть утраченные в ХХ веке экспонаты музеев

Такое заявление гендиректор Государственного Эрмитажа сделал во время ежегодной интернет-встречи в рамках эрмитажных дней.

По его словам, возвращение музейных экспонатов, изъятых у музеев в ХХ веке и проданных советским правительством за границу, может быть реализовано только путем их покупки в частных музеях. Законных оснований для их востребования из иностранных музеев нет, подчеркнул он.

«Мы делали об этом выставки, мной написано несколько научных статей о том, как происходили эти продажи», — заявил Пиотровский. По его словам, принявшие решение о продаже экспонатов руководители совершили преступление против российской культуры.

«Вернуть, к сожалению, мы почти ничего сейчас не можем. Специально проводились проверки юристами, это продано законно, поэтому отнять из Национальной галереи в Вашингтоне, куда был вынужден подарить купленные из России картины Эндрю Меллон, невозможно. Но, может быть, можно купить», — сказал Пиотровский.