Пропавшую коллекцию уникальных артефактов из Башкирии нашли в московской школе

Коллекция насчитывает более 800 тысяч единиц хранения, пояснили в Башкультнаследии.

В сообщении говорится, что изделия эпохи каменного века из глины, кости и камня возрастом в десятки тысяч лет с 1980-х годов хранились в хозяйственных помещениях школы.

Все это время артефакты считались безвозвратно утерянными. В коллекцию входят находки, сделанные на расположенных на территории Башкирии стоянках Березки, Мысовая, Давлеканово и Янгелька. Масштабные раскопки, в ходе которых был получен материал, были проведены в 1960-1980 годах известным башкирским археологом Геральдом Матюшиным.

«Благодаря упорному и многолетнему поиску следов башкирской «Янтарной комнаты» коллективу ученых под руководством ведущего научного сотрудника Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, председателя Общественного совета при Башкультнаследии Никиты Савельева удалось установить ее местоположение», — пояснили в Башкультнаследии.

Как выяснили ученые, коллекции хранятся аккуратно сложенными, однако из здания школы их перевезли в неотапливаемое и неиспользуемое соседнее здание. Это грозит полным уничтожением и потерей всей коллекции, отметили эксперты.

Руководство школы № 1505 обратилось в ИИЯЛ с просьбой забрать артефакты для их научной обработки, атрибуции и сдачи в государственный музейный фонд Российской Федерации.