В Москве впервые покажут «Сцены из деревенской жизни» по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»

Об этом сообщила пресс-служба Академии имени Н.С. Михалкова.

премьерные показы сценической версии пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» пройдут 16 и 17 декабря 2020 года на Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2). В спектакле будут участвовать слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Идея создания спектакля возникла во время проведения творческой лаборатории театрального режиссера А.А. Васильева в ноябре 2019 года в рамках серии творческих проектов Академии Н.С. Михалкова. Это была насыщенная работа над текстом пьесы, изучение характеров героев, их взаимоотношений и причин их поступков, говорится в сообщении.

В частности, выкристаллизовалась основная тема будущего спектакля — тема любви и неожиданность ее проявлений. В основу спектакля легли сцены-диалоги чеховских героев, с широким использованием пластических решений, при этом постановщики уходят от «изложения» сюжетной линии пьесы.

В постановке органично используются и современные технические средства. Среди них видеопроекции оригинальных текстов из пьесы «Дядя Вани» А.П. Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.

«Сцены из деревенской жизни» — это девять дуэтов о любви. Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно…», — отмечает художественный консультант проекта А.А. Васильев.

В работе над спектаклем принимала участие административно-творческая команда Академии Н.С. Михалкова. Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Как отмечают организаторы, цель проекта — популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, показы пройдут в закрытом режиме, одновременное присутствие зрителей составит не более 25% от общей вместимости зала.