У Цивина и Дрожжиной отняли кабинет Баталова, который они сдавали за 75 тыс. руб в месяц

Об этом рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко в разговоре с ФАН.

Юрист Михаил Цивин и его жена, актриса Наталья Дрожжина, потерпели первое поражение в судебном процессе с вдовой Алексея Баталова. Мошенников заставили вернуть кабинет актера, который они много месяцев сдавали в аренду за 75 тыс. рублей в месяц.

Не знавший об этой афере арендатор, юрист Нарек Костанян, лично вернул имущество законным собственникам. Возвращать средства, полученные от незаконной аренды, Цивин с Дрожжиной отказались под тем предлогом, что «денег нет».

Судебное разбирательство продолжается. По словам Гитаны Леонтенко, она решила довериться мошенникам потому, что они представились знакомыми режиссера Никиты Михалкова.

В результате их преступных действий вдова и дочь Алексея Баталова лишились двух квартир в Москве и доли в третьей, а также денежных средств в размере 8 млн рублей.