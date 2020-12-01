Ефремова перевели в колонию, где делают средства дезинфекции и стеклянные сувениры

Об этом сообщил ТАСС источник в российских правоохранительных органах.

Как стало известно, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов был переведен из СИЗО в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Там он будет отбывать наказание по окончании 20-дневного карантина, проведенного в изоляторе.

Карантин артист отбывал с 30 ноября в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, пояснил собеседник агентства.

Местом лишения свободы Ефремова станет исправительная колония № 4 в Белгородской области. Здесь ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку в столице.

В колонии Ефремов сможет научиться шить одноразовые медицинские костюмы или стать пекарем. Работа и освоение новой специальности является важным фактором для получения условно-досрочного освобождения в колонии, отметил источник.

Кроме того, в исправительном учреждении заключенные также делают дезинфицирующие средства, стеклянные сувениры, стиральный порошок, деревянные поддоны, отруби, муку и шлифованный горох. Осужденные могут обучиться профессиям токаря, электромонтера, каменщика, машиниста компрессорных установок, электросварщика, оператора швейного оборудования, оператора котельной и повара.