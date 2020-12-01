Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет



О ее смерти сообщила директор музея Марина Лошак в разговоре с ТАСС.

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. По словам Лошак, она ушла из жизни в понедельник вечером.

Ирина Антонова стала главным куратором государственных музеев России в апреле 2013 года. В июле того же года она была освобождена от должности директора Пушкинского музея, заняв пост президента ГМИИ, специально учрежденный для нее.

Ирина Антонова родилась в Москве 20 марта 1922 года в семье участника Октябрьской революции Александра Антонова.

В 2012 году стала доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.