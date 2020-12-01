Путин поздравил народного артиста Геннадия Хазанова с 75-летием

Президент отметил многогранный талант и темперамент артиста в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, Хазанов — человек незаурядного и многогранного дарования, пользующийся искренней любовью поклонников эстрады, театра и кино.

«Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм», — подчеркнул президент. В основе всего этого лежит огромное уважение артиста к зрителям, которым Вы щедро дарите свой талант, говорится в поздравлении.

Геннадий Хазанов родился в Москве 1 декабря 1945 года. Удостоен звания народного артиста РСФСР в 1991 году. С 1997 года — худрук Московского театра эстрады.