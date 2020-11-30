В Петербурге ужесточат санкции для нарушающих правила концертных залов

Нарушение ограничений, введенных из-за пандемии, повлечет ужесточение санкций.

Власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить санкции для концертных площадок, нарушающих правила, ограничивающие проведение массовых мероприятий.



Об этом в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он рассказал, что в Петербурге были проведены рейды, в результате которых улучшена работа магазинов, заведений общественного питания.



«Чего нельзя сказать о деятельности отдельных спортивных и концертных организаций. Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан», — рассказал Беглов.



Ранее в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при полном зале прошел концерт рэпера Басты. В Санкт-Петербурге вместе с тем действует правило, согласно которому заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях не должна превышать 50%.