Объявлены лауреаты премии имени Андрея Белого

Имена победителей в шести категориях объявлены в онлайн-формате.

Объявлены имена победителей литературной премии имени Андрея Белого. Лауреатами премии стали поэты, писатели, переводчики, издатели.



В номинации «Поэзия» премия имени Андрея Белого досталась Тане Скарынкиной за книгу «И все побросали ножи». В категории «Проза» премии удостоен Дмитрий Гаричев за книгу «Мальчики».



Проект Ф-ПИСЬМО завоевал премию в категории «Литературные проекты и критика». В той же номинации премии удостоен Александр Чанцев с книгой «Ижицы на сюртуке из снов».



В номинации «Перевод» премия досталась Елене Баевской за переводы романов Марселя Пруста, а также Шаши Мартыновой за переводы исландских писателей.