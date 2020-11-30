В Царицыне прошел вечер индийской музыки и танца

Концерт состоялся в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и музей-заповедник «Царицыно» провели онлайн-трансляцию концерта «Ритмы вечерней зари». Концерт прошел в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» и был посвящен классической музыке Индии.



На открытии вечера выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Российской Федерации Венкатеша Варма. Дипломат отметил, что культурное сотрудничество России и Индии всегда было крепким.



«Народы наших стран с уважением относятся к культурному наследию и традициям друг друга. Я надеюсь, что это сотрудничество будет поддерживаться и развиваться», — сказал посол.



Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина отметила на открытии концерта, что индийская музыка особенно близка к природе, за счет чего она удивительно мягко и легко проникает в глубину сознания, очищает разум и приводит его в гармонию.



Программу концерта «Ритмы вечерней зари» разработал директор Культурного центра имени Джавахарлала Неру доктор Ушей Арке.