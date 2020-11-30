Путин поздравил с юбилеем артистку Нину Гребешкову

Все знают Гребешкову как многогранную актрису, отметил президент.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Гребешкову.



В воскресенье, 29 ноября, советской и российской актрисе исполнилось 90 лет.



Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что все знают Нину Гребешкову как талантливую, многогранную актрису, создавшeю в кинематографе блистательную галерею интересных и разноплановых работ.



«И конечно, глубокой, искренней признательности заслуживает Ваша востребованная подвижническая деятельность, уникальный личный вклад в сохранение памяти и самобытного творческого наследия выдающегося режиссера и сценариста Леонида Иовича Гайдая», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Владимир Путин пожелал Нине Гребешковой доброго здоровья и благополучия.