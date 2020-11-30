Эрве Ле Телье стал лауреатом Гонкуровской премии 2020 года

Впервые в истории имя лауреата Гонкуровской премии объявлено онлайн.

На телеканале BFMTV состоялась церемония объявления лауреатов Гонкуровской премии. Лауреатом самой известной французской премии в области литературы стал писатель Эрве Ле Телье.



Писатель удостоен премии за роман «Аномалия». Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года. Премия получила название в честь писателей Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров.



Размер Гонкуровской премии символический и составляет 10 евро.



В 2020 году впервые в истории лауреата Гонкуровской премии назвали онлайн.