«Пандемия» стала словом года в словаре издательства Merriam-Webster

Специалисты полагают, что в будущем слово будет означать нынешний исторический период.

Словарь английского языка издательства Merriam-Webster словом года назвал «пандемию».



По мнению редактора словаря Питера Соколовски, выбор слова года вряд ли кого-то удивит. Редактор предположил, что в будущем слово «пандемия» может означать современный период истории.



Рост случаев употребления слова «пандемия» специалисты начали фиксировать с января 2020 года. Особо часто его стали употреблять после выписки из больницы первого пациента с коронавирусной инфекцией в США. В марте, после того, как ВОЗ объявила ситуацию с распространением вируса пандемией, лингвисты отметили новый всплеск употребления этого термина.



Слово «пандемия» возникло в середине XVII века и употреблялось преимущественно в медицинских текстах, описывающих вспышки чумы.



В словари с пандемией также вошло новое слово — COVID-19.