Минкультуры организует культурный форум для детей

На мероприятие будут съезжаться юные деятели культуры.

Министерство культуры организует международный культурный форум для детей. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.



В интервью газете «Аргументы и факты» министр культуры сообщила о планах по созданию международного детского культурного форума, на который будут собираться самые маленькие деятели культуры.



«И приезжать они будут с педагогами и родителями — потому что самому младшему участнику будет 5 лет», — рассказала глава Минкультуры.



Целью форума, рассказала Любимова станет «диалог со всей семьей», поддержка родителей талантливых детей.



«Ведь вырастить музыканта — это подвиг! И за каждым выдающимся исполнителем стоит семья», — приводит издание слова министра.