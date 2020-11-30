Лувр выставит на торги возможность присутствовать при осмотре «Джоконды»

На сайте Christie’s с 1 по 15 декабря пройдут торги Bid for the Louvre. В рамках аукциона будут проданы работы современных художников Пьера Сулажа, Ксавье Вейана, Евы Жоспан и других. В рамках аукциона будут проданы работы современных художников Пьера Сулажа, Ксавье Вейана, Евы Жоспан и других.





Всего в аукционе будут представлены 24 лота. Среди них услуга, «позволяющая пережить уникальный опыт». Обладатель лота сможет присутствовать при ежегодном осмотре «Джоконды» Леонардо да Винчи.





Собранные на торгах средства будут направлены на создание нового музейного пространства Studio, в котором будут проходить образовательные программы. Открытие пространства намечено на осень 2021 года.