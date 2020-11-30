Названа дата выхода в прокат фильма о Зое Космодемьянской

Картина «Зоя» выходит в прокат в 2021 году, передает ТАСС.

Фильм о Зое Космодемьянской «Зоя» выйдет в широкий прокат в начале 2021 года. В кинотеатрах российские зрители смогут увидеть картину с 28 января.



Картина расскажет о пути Зои Космодемьянской от выпускного бала до ее героической гибели в ноябре 1941 года.



Конкурс на создание фильма о Зое Космодемьянской был инициирован четыре года назад. Участниками конкурса стали 70 человек. Эксперты оценивали историческую точность, художественные достоинства, значимость и актуальность проектов.



Картину «Зоя» снимали режиссеры Леонид Пляскин и Максим Бриус. Роль Зои сыграла Анастасия Мишина.