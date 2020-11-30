Празднование юбилея охватит два сезона.

Пермский театр оперы и балета открыл год юбилейных событий, приуроченных к 150-летию театра.



Юбилейные события охватят два сезона и завершатся осенью 2021 года. Торжества начались в ноябре 2020 года. Концерты прошли в рамках проекта Дягилевского фестиваля «Дягилев+», прошла программа «Дневник оперного сезона», состоялся симфонический концерт оркестра театра под управлением Артема Абашева.



В понедельник, 30 декабря, состоится концерт хора Пермской оперы под управлением Евгения Воробьева. 5 декабря состоится гала-концерт, который объединит артистов всех трупп: оперы, балета, хора, симфонического оркестра. Участие в концерте примут приглашенные артисты Большого, Мариинского театров, Московского театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.



В декабре зрителей ждут премьеры — опера Моцарта «Дон Жуан», балет «Озорные песни». В программе также большая выставка, посвященная Пермскому театру оперы и балета в разрезе истории и современности, специальное праздничное событие в ноябре 2021 года.