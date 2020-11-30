Ефремова переведут в белгородскую колонию в декабре

После карантина артиста отправят в колонию общего режима.

Актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП с летальным исходом, переведут из СИЗО в колонию 1 декабря, сообщил адвокат Ефремова Андрей Алешкин.



По словам юриста, Ефремова переведут в колонию после 20-дневного карантина.



Он сообщил, что 30 ноября — последний день актера в СИЗО-3. Артист находился 20 дней на карантине в связи с мерами безопасности, принимаемыми из-за пандемии коронавируса.



Ранее Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о ДТП и сократил срок заключения артиста на полгода. Актер проведет 7,5 лет в колонии общего режима. Отбывать наказание Ефремов будет в Белгородской области.