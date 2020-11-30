Состоялось награждение лауреатов форума «Золотой Витязь»

Высшие награды форумов «Золотой Витязь» вручены мастерам культуры в области музыки, театра, изобразительного искусства.

Завершилась годовая программа XI Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь». В минувшие выходные в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошла церемония награждения лауреатов.Высшие награды форума «Золотой Витязь» получили режиссер Андрей Кончаловский, директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова Иван Глазунов и другие деятели культуры.Награды форума «Золотой Витязь» вручены мастерам культуры и искусства в области музыки, театра, изобразительного искусства.Гран-при «Золотой Витязь» получила режиссер-хореограф Елена Богданович за спектакль «Бемби», ей также вручена золотая медаль имени Николая Мордвинова.Золотой медали имени Георгия Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальную культуру» удостоен художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка.