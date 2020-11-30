Мировые звезды выступят на петербургском концерте «Опера Гала»

В Санкт-Петербурге пройдет концерт «Опера Гала», на котором выступят российские звезды мировой величины, передает ТАСС.

Концерт состоится 30 декабря в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.





Выступление пройдет при участии Академического симфонического оркестра филармонии. В рамках концерта пройдет презентация Фонда поддержки классического музыкального искусства FES.





«Мы открыли этот фонд, потому что жанр классической музыки требует постоянной поддержки. Будем искать новые таланты, поддерживать их первые шаги, продвигать наших певцов на мировую сцену и организовывать выступления», — рассказал директор фонда Дмитрий Дедух.





Фонд планирует организовать международный фестиваль, который будет проходить не только в России, но и в европейских городах.





На концерте «Опера Гала» выступят меццо-сопрано Олеся Петрова, баритон Владислав Сулимский, лирический тенор Алексей Татаринцев и другие исполнители.