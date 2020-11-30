Названы победители фестиваля документального кино «Россия»

В конкурсную программу фестиваля вошли 55 картин.

В Екатеринбурге подвели итоги XXXI Открытого фестиваля документального кино «Россия».



Фестиваль проходил с 23 по 28 ноября в смешанном формате — показы велись как в кинозалах, так и онлайн.



В конкурсной программе участвовало 55 фильмов: 31 документальная картина и 24 телевизионных документальных фильма.



Главный приз фестиваля достался документальному фильму «Спецы» Анны Драницыной. Картина рассказывает о воспитателе школы для трудных подростков.



Приз зрительских симпатий завоевали картины «Битва за Крым», «Как некий херувим...».



На торжественной церемонии закрытия фестиваля было зачитано обращение полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.



«Каждый год фестиваль «Россия» открывает новые имена и таланты в жанре неигрового кино, дает зрителю замечательную возможность встретиться с реальными героями, открыть для себя новые грани мира», — сказал полпред.