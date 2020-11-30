Полина Гагарина подала на развод и раздел имущества с Исхаковым

Пара была вместе шесть лет.

Певица Полина Гагарина подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.



Сообщается, что исполнительница подала заявление в мировой суд и требует предоставить ей право опеки над 3-летней дочерью Мией. Певица согласна предоставлять отцу возможность видеться с дочерью.



Источник утверждает, что Гагарина также хочет подать на раздел имущества, куда входят дом, несколько квартир и компании артистки.



О предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в мае 2020 года.