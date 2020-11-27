В нацпроект «Культура» включили поддержку лучших сельских учреждений культуры

Государственную поддержку получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники.

В национальный проект «Культура» включено новое направление. В рамках нацпроекта государственную поддержку получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники, передает пресс-служба Минкультуры России в пятницу, 27 ноября.



Кроме того, будут увеличены субсидии субъектам Российской Федерации на строительство и реконструкцию домов культуры на селе, приобретение автоклубов, создание модельных библиотек, ремонт детских театров.



Ранее сообщалось о том, что в нацпроект «Культура» включены ремонт и реконструкция детских школ искусств. До 2024 года финансирование программы будет увеличено на 13 млрд рублей и составит более 140 млрд рублей.