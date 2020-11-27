Устав Фонда кино не изменится из-за дополнительных функций

Через Фонд кино будут распределяться средства, выделенные на поддержку российской киноотрасли, передает ТАСС.

Министерство культуры не будет менять устав Фонда кино из-за того, что через эту структуру будут распределяться дополнительные средства на поддержку кинопроизводителей.



По словам министра культуры России Ольги Любимовой, дополнительные средства, выделенные правительством на поддержку отечественного кино, будут распределяться через Фонд кино.



«Ничего в этой связи менять в деятельности или в уставе Фонда кино совершенно не нужно», — заявила Любимова.



Глава Минкультуры добавила, что после обсуждений принято решение о выделении 2,1 млрд рублей на поддержку кинотеатров и киносетей. Такая же сумма будет направлена на поддержку кинокомпаний и дистрибьюторов.