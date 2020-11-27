На фестивале RIFF в Петербурге состоится премьера комедии «Итальянские каникулы»

27.11.2020
Особое внимание в программе фестиваля уделено комедиям.
В Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие фестиваля итальянского кино RIFF. Церемония открытия фестиваля состоится 3 декабря в киноцентре «Родина».
В программе фестиваля — премьера комедии «Итальянские каникулы», 11-го совместного фильма комического трио Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти.
В рамках фестиваля впервые в России будет показана картина «Самое первое Рождество» от главных комиков Италии Сальво Фикарры и Валентино Пиконе.
Другими ожидаемыми картинами станут «Хаммамет» Джанни Амелио, «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой», «Украденные дни» и другие.
В этом году на фестивале RIFF состоится также показ двух фильмов Федерико Феллини, приуроченный к 100-летию со дня рождения режиссера.