В Петербурге пройдет премьера фильма из серии «митьковских фантазий»

Картина «Митьковская встреча эры милосердия» станет гимном Петербургу, передает «Российская газета».

Один из основателей творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин представил в Петербурге игровой фильм «Митьковская встреча эры милосердия».



Премьера фильма-фантазии пройдет в Санкт-Петербурге 27 ноября. В фильме приняли участие музыканты Вячеслав Бутусов, Олег Гаркуша, Женя Любич, актеры театрального товарищества «Комик-Трест» Игорь Сладкевич, Наталия Фиссон, участники художественных объединений.



Режиссером фильма выступил Дмитрий Шагин.



По словам Шагина, идея создания фильма пришла давно, когда «митьки» придумали проект «Был один, который не стрелял» — собственную интерпретацию событий из фильма «Место встречи изменить нельзя».



«Мы задумали сделать фильм — фантазию, митьковский. Что могло случиться дальше? Шарапов разругался с Жегловым и приехал работать в ЛУР. ЛУР — это Ленинградский уголовный розыск, аналог МУРа. Компания занимается раскрытием тайны банды. На подмогу Шарапову приезжает сам Жеглов. Мы придумали секретную лабораторию», — рассказал Шагин.



Жанр фильма режиссер назвал новым и определил как «митьковские фантазии».



По словам Шагина, звезды в фильме снимались бесплатно. С каждым из участников картины давние, дружеские отношения, в чем состоит секрет фильма.

В настоящее время в работе третий фильм истории про эру милосердия, отметил Шагин.



В прокат картина «Митьковская встреча эры милосердия» выйдет в январе 2021 года.



