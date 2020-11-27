Русский язык в Киргизии сохранил статус официального

27.11.2020

Конституционное совещание в Киргизии сохранило норму, по которой русский язык является официальным, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Киргизии конституционное совещание выступило против лишения русского языка статуса официального. 

В четверг на Конституционном совещании в Киргизии было предложено оставить статус государственного языка только киргизскому, а для других языков принять новые законы.

Общественный деятель Садирдин Торалиев отметил на совещании, что молодое поколение перестало говорить по-киргизски.

«У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — заявил Торалиев.

Вместе с тем конституционную норму, по которой русский язык останется официальным в Киргизии, было решено сохранить.