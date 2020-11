The Smashing Pumpkins объединились для записи нового альбома

Группа выпустила двойную пластинку с оригинальным составом музыкантов, передает Billboard.

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins объединилась для записи нового альбома. Одна из самых успешных рок-групп 1990-х годов выпустила одиннадцатый студийный альбом и первый альбом, записанный под лейблом Sumerian Records.Альбом не получил названия, он стал продолжением Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun., записанного в 2018 году.Двойная пластинка состоит из 20 треков. Это первый большой альбом музыкантов после пластинки Mellon Collie and the Infinite Sadness 1995 года, долгое время занимавшего первые строчки чартов.Альбом записан в Чикаго и спродюсирован фронтменом группы Билли Корганом. В записи приняли участие также основатели The Smashing Pumpkins Джеймс Иха, Джимми Чемберлен, Джефф Шредер.