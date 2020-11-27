The Smashing Pumpkins объединились для записи нового альбома

27.11.2020
Группа выпустила двойную пластинку с оригинальным составом музыкантов, передает Billboard.
Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins объединилась для записи нового альбома. Одна из самых успешных рок-групп 1990-х годов выпустила одиннадцатый студийный альбом и первый альбом, записанный под лейблом Sumerian Records.
Альбом не получил названия, он стал продолжением Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun., записанного в 2018 году.
Двойная пластинка состоит из 20 треков. Это первый большой альбом музыкантов после пластинки Mellon Collie and the Infinite Sadness 1995 года, долгое время занимавшего первые строчки чартов.
Альбом записан в Чикаго и спродюсирован фронтменом группы Билли Корганом. В записи приняли участие также основатели The Smashing Pumpkins Джеймс Иха, Джимми Чемберлен, Джефф Шредер.