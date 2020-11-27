Студенты ГИТИСа выступят в Минске на концерте к 75-летию Великой Победы

Выступление состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Белоруссии. Студенты Российского института театрального искусства ГИТИС выступят в Минске на концерте, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба Минкультуры России.



Выступление состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Белоруссии.



На концерте, который пройдет в Государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске, прозвучат песни военных лет.



Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, что планы Москвы и Минска по реализации совместных проектов в сфере культуры были скорректированы, однако это не сказалось на уровне культурного сотрудничества двух государств.