Студенты ГИТИСа выступят в Минске на концерте к 75-летию Великой Победы

27.11.2020

Выступление состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Белоруссии.

Студенты Российского института театрального искусства ГИТИС выступят в Минске на концерте, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба Минкультуры России. 

Выступление состоится в рамках обменных культурных мероприятий России и Белоруссии. 

На концерте, который пройдет в Государственном музее истории Великой Отечественной войны в Минске, прозвучат песни военных лет. 

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, что планы Москвы и Минска по реализации совместных проектов в сфере культуры были скорректированы, однако это не сказалось на уровне культурного сотрудничества двух государств.